Um avião que fazia um voo doméstico no Nepal despenhou-se esta quarta-feira com 19 pessoas a bordo quando levantava voo de Katmandu, avançou o jornal nepalês Kathmandu Post. Já foram confirmadas 18 mortes e um sobrevivente, de acordo com as autoridades locais.

“Dezanove pessoas, incluindo a tripulação, seguiam a bordo do avião com destino a Pokhara”, declarou o porta-voz do aeroporto Premnath Thakur.

Dezassete pessoas eram funcionários da companhia aérea e duas eram tripulantes, disse à AFP Dan Bahadur Karki, porta-voz da polícia nepalesa, acrescentando que “o piloto foi resgatado e está a ser medicamenre assistido”. Um médico do Kathmandu Medical College Hospital referiu ainda que o piloto da Saurya Airlines apresenta ferimentos nos olhos, mas não corre perigo de vida, avançou a agência Lusa.

Segundo um comunicado da Autoridade de Aviação Civil da região, “os trabalhos de salvamento estão a decorrer”. “O piloto foi resgatado e está a ser tratado”, acrescentou Karki. “Dezoito corpos foram recuperados, incluindo um estrangeiro. Estamos a levá-los para autópsia”.

O avião, que pertence à companhia aérea de voos domésticos Saurya, despenhou-se quando descolava da pista do Aeroporto Internacional de Tribhuvan em Katmandu para Pokhara, por volta das 11h00 locais, afirmou Gyanendra Bhul, um oficial de informação do aeroporto, citado pela CNN, acrescentando que a aeronave ia realizar a manutenção.

O Aeroporto Internacional de Tribhuvan foi encerrado, enquanto as equipas de emergência trabalhavam.

