Esta quarta-feira olhamos para a viabilização de sete diplomas por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República não perdeu tempo e aprovou os sete diplomas que lhe tinham sido enviados pela Assembleia da República. Pelo meio, aproveitou para deixar um recado: “Todos os diplomas terão de encontrar cobertura no Orçamento do Estado para 2025”. Algo que obriga o Governo e a oposição a negociar o OE de 2025. Agora, Marcelo vai para férias com o Orçamento de 2025 no bolso e fica uma pergunta por responder: quem vai realmente fazer as contas?

