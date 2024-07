O secretário-geral do PS, a cabeça de lista às europeias e a líder parlamentar serão destaques do acampamento da Juventude Socialista que, desde esta quarta-feira e até domingo, junta quatro centenas de jovens portugueses e europeus em Torres Vedras.

Tal como aconteceu em 2015, a Juventude Socialista (JS) volta a organizar, integrado no JS Summerfest, o acampamento europeu de verão da YES (Young European Socialists) que decorre a partir desta quarta-feira em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras.

À agência Lusa, o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, adiantou que estão cerca de quatro centenas de jovens inscritos de toda a Europa neste festival “com discussão e formação política, música e comédia”.

“Como participante desde a primeira edição em 2009, tenho muito orgulho nesta edição que irá discutir uma Europa social, a igualdade, habitação, o crescimento económico, a ação climática e a guerra na Ucrânia”, enfatizou.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, (que entre 2004 e 2008 foi líder da JS), participará na sessão oficial de encerramento, marcada para sábado ao final do dia.

Segundo Miguel Costa Matos, a cabeça de lista pelo PS às últimas europeias e agora eurodeputada, Marta Temido, também estará presente nesta iniciativa, integrando, na quinta-feira, um painel intitulado “Como podemos garantir uma Europa social” e que contará também com a participação do deputado do PS Tiago Barbosa Ribeiro.

Do programa de sexta-feira faz parte um debate que tem entre os oradores a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, que irá discutir “Igualdade, política ‘queer’ e direitos das mulheres numa Europa de extrema-direita”.

Ao longo destes dias haverá ‘workshops’ dedicados a diversos temas ligados à agenda europeia e também cursos sobre feminismo, democracia, educação ou economia, entre outros.

Além desta discussão e formação política que decorrerá durante o dia, bem como atividades culturais e desportivas, à noite haverá espaço para convívio, música e espetáculos de stand-up.