Depois de ter rubricado a participação com mais subidas ao pódio em Tóquio, há três anos, a perspetiva da Sports Illustrated aponta para que Portugal conquista quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Caso a previsão seja bem sucedida, Paris-2024 superará Tóquio-2020 (em termos de pontos no medalheiro) devido às duas medalhas de prata, contra face à única que Patrícia Mamona conquistou em território asiático.

Depois de Pedro Pablo Pichardo ter conseguido o ouro no triplo salto, Mamona a prata na mesma prova, Jorge Fonseca, na categoria de -100 kg do judo, e Fernando Pimenta, no K1 1000m da canoagem, as duas medalhas de bronze, a publicação aponta o Comité Olímpico de Portugal (COP) a uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na avaliação dos 329 eventos com medalhas, Portugal surge com uma medalha de ouro, atribuída a Fernando Pimenta no K1 1000m, prova que o atleta de Ponte de Lima venceu na última Taça do Mundo. Uma das pratas também é apontada à canoagem, mais concretamente ao K2 500m de João Ribeiro e Messias Baptista. Nesta previsão, a dupla campeão do mundo em 2023 fica atrás dos húngaros Bence Nádas e Sándor Tótka.

No que respeita ao ciclismo, Iúri Leitão é apontado à outra medalha de prata, que deverá ser conquistada na prova de Omnium na pista, vertente em que é o atual campeão mundial. Por fim, a medalha de bronze sobra, de forma surpreendente, para Pedro Pablo Pichardo, atual campeão olímpico no triplo salto. Segundo a Sports Illustrated, o atleta de 31 anos ficará atrás de Jordan Díaz, de Espanha, e de Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso.