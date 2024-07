Siga aqui o liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, reuniram-se esta terça-feira em Kiev, um encontro que serviu para analisar as consequências da guerra e a “difícil situação humanitária” no país.

“Discutimos as consequências da agressão da Rússia contra a Ucrânia, o terror aéreo em curso, a difícil situação humanitária e os resultados do nosso encontro com o Papa Francisco em junho, em Itália”, escreveu Zelensky na rede social X.

I had a meaningful meeting with the Secretary of State of the Holy See @TerzaLoggia, Cardinal Pietro Parolin.

We discussed the consequences of Russia's aggression against Ukraine, the ongoing aerial terror, the difficult humanitarian situation, and the outcomes of our meeting… pic.twitter.com/toxRSoooDA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2024