Um acidente no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, junto à saída para o Palácio de Queluz que envolveu três carros e uma mota, condicionou o trânsito entre as 7h55 às 8h58, hora a que a circulação se voltou a fazer de forma normal, adiantou fonte da Infraestruturas de Portugal ao Observador.

A colisão, que obstruiu duas das três vias durante uma hora, causou um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital Amadora-Sintra, adiantou fonte dos Bombeiros de Queluz.

No local estiveram nove operacionais apoiados por três veículos dos bombeiros, a PSP e a Infraestruturas de Portugal.