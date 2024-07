O aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, suspendeu temporariamente os voos depois de vários ativistas climáticos se terem colado ao asfalto nas pistas dos aviões, impedindo que estes pudessem levantar voo.

Como escreve a Reuters, o aeroporto chegou a avisar, na rede social X, os passageiros para que não se dirigissem ao aeroporto. Essa mensagem já não está disponível na página, mas existe agora uma atualização que refere que “devido a uma operação policial” o tráfego aéreo teve de ser “temporariamente suspenso”, acrescentando que “neste momento as operações aéreas estão a ser retomadas de forma gradual”.

Os passageiros são, assim, incentivados a confirmar o “estado” do seu voo no website da respetiva companhia aérea antes de se deslocarem ao aeroporto.

UPDATE 07:51 (UTC+2):

Due to a police operation, air traffic had to be temporarily suspended at FRA. Currently, flight operations are gradually resuming. We ask all passengers to check their flight status on their airline’s website before traveling to the airport. pic.twitter.com/qbaiLqkPwe

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) July 25, 2024