Emir Kusturica e "Underground": era uma vez uma obra de arte

Provavelmente, nem o cinema é justo com a História nem a História justa com o cinema; ver Underground – Era Uma Vez Um País em 2024 é muito diferente de vê-lo em 1995 – e não estamos a falar do restauro 4K. No filme, entramos num abrigo subterrâneo em 1941, durante o bombardeamento alemão a Belgrado na II Guerra Mundial, e saímos em 1992, durante a guerra civil que levaria ao colapso da Jugoslávia. É fácil imaginar, portanto, que voltávamos para dentro daquela grande cave alucinada e fascinante e que só saímos agora: o que veríamos? Num mundo em que há muito assentou o pó da guerra nas Balcãs e ficou claro o papel dos líderes sérvios nos conflitos contra croatas, bósnios e kosovares. Um mundo onde já é difícil aceitar personagens masculinas tão delirantemente másculas e personagens femininas tão confrangedoramente reduzidas a donzelas gritadoras. Um mundo onde vimos os filmes posteriores de Kusturica e como se tornaram uma dececionante imitação de si mesmo.

Mas voltemos lá atrás. Não é preciso ir à Belgrado de 1941; basta a Sarajevo de 1954. Foi então, nesse lugar tão sensível para toda a História do século XX, que nasceu Emir Kusturica, um nome que denuncia a influência muçulmana numa cidade que é, hoje, capital da Bósnia; o homem, no entanto, tinha origens sérvias – as mesmas que reclamaria já em 2005, quando se batizou na igreja ortodoxa com um novo nome, agora sérvio: Nemanja. Em 1978, formou-se na reputada escola de Praga. Em 1981, a sua primeira longa-metragem, Lembras-te de Dory Bell?, valeu-lhe logo o Leão de Prata para melhor primeira obra, em Veneza; a segunda, O Pai Foi em Viagem de Negócios, a primeira Palma de Ouro, em 1985. O terceiro filme, O Tempo dos Ciganos, sai três anos depois e volta a ser premiado em Cannes, desta vez para melhor realização.

O quarto, e primeiro falado em inglês, Arizona Dream, vem de Berlim com o Urso de Prata. O quinto é Underground e faz Kusturica entrar para o muito restrito clube de realizadores distinguidos com duas Palmas de Ouro. Tinha 41 anos e parecia não saber não fazer grandes filmes; aliás, parecia fazer ainda melhor de cada vez que se sentava atrás de uma câmara. Quem diria que, depois disso, já só faria Gato Preto, Gato Branco e pouco mais que interesse, além de se exilar na música, com a sua No Smoking Orchestra, e receber uns prémios carreira em lugares tão estranhos como Moscovo e Lisboa?

[o trailer de “Underground”, de Emir Kusturica:]

Underground, já se disse, foi um sucesso – mas também foi uma polémica. Ganhou o Festival de Cannes, sim, mas pouco mais. Não conseguiu sequer a nomeação ao Óscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira que O Pai Foi em Viagem de Negócios alcançara, dez anos antes, quando autor era muito menos conhecido. O motivo não oficial? Provavelmente a acusação que muitos críticos tinham feito mundo fora: Underground era propaganda. A versão sérvia da História, nostálgica de uma Jugoslávia unida, sob o poder de Belgrado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Regressemos então agora ao subterrâneo onde Marko (Predrag Manojlovic, o ator-fétiche de Kusturica), Blacky (Lazar Ristovski), Natalija (Mirjana Jokovic) e companheiros começam por se acoitar da invasão nazi e acabam a permanecer por meio século, a fabricar armas que Marko e Natalija vendem e que os tornam ricos e influentes, enquanto convencem os amigos de que a guerra nunca terminou e que Tito continua à espera da hora certa para os chamar ao combate e de volta à superfície.

É impossível não notar como os heróis comunistas de Kusturica são uma espécie de sobre-humanos, ou de gauleses com a poção mágica de Astérix, que comem, bebem, envolvem-se em muita cena de pancadaria com muitos homens, fazem amor com muitas mulheres, disparam muitos tiros e sobrevivem a muitas garrafas partidas na cabeça, electrochoques e até a bombas. E que os aliados são tratados com a dignidade reservada aos nazis (“quando não estamos a ser bombardeados por uns, estamos a ser bombardeados por outros”, diz uma personagem), ou até menos, já que, para os nazis, personificados na figura do oficial Franz, por quem Natalija tem um fraquinho, até é dispensada alguma simpatia.

É impossível não notar como o mesmo tratamento é dado, no final do filme, aos capacetes azuis da ONU, caricaturados como corruptos e metidos no mesmo saco de “filhos da puta fascistas” para onde Blacky atira todos os que não defendam a ideia de uma Jugoslávia unida. É impossível não notar que croatas e bósnios ali contam pouco ou nada, ou que, logo no início do filme, Marko até diz para alguém de nome Moustafa que “é preciso limpar Belgrado” de gajos como ele.