O presidente da liga espanhola de futebol (La Liga), Javier Tebas, visitou a Sport TV, em Lisboa, para reforçar a cooperação no combate ao acesso ilícito a conteúdos desportivos, adiantou o canal de desporto esta quarta-feira.

Javier Tebas reuniu com o presidente do conselho de administração da Sport TV, Joaquim Oliveira, e o CEO da empresa, Nuno Ferreira Pires, para a “troca de informações e experiências que vão beneficiar muito proximamente as duas instituições no combate ao acesso ilícito a conteúdos desportivos”, frisou a empresa, num comunicado enviado à Lusa.

“A Sport TV e a La Liga têm encabeçado a luta antipirataria nos seus respetivos países, e não só, e iniciaram recentemente uma cooperação direta que visa a otimização das iniciativas já implementadas e das que serão lançadas contra este flagelo que rouba ao futebol, em particular, e ao Estado, muitas centenas de milhões de euros em receitas todos os anos”, destacou ainda o canal português.

A reunião em Lisboa contou com a participação também das equipas responsáveis pelo combate à pirataria de ambas as organizações, assim como os parceiros da Sport TV nesta área, pode ler-se na nota de imprensa.

“Temos de nos proteger e trabalhar em conjunto para combater a pirataria. Vamos continuar a trabalhar juntos, há muita força para fazer sinergias e tenho de salientar que a Sport TV é muito ativa no combate à pirataria”, sublinhou o presidente da La Liga, citado no comunicado.

Já o CEO da Sport TV realçou que Javier Tebas “é um dos líderes europeus mais comprometidos em eliminar o crime online e em particular a pirataria audiovisual”.

“Além do enorme privilégio que é sempre receber uma figura incontornável do futebol mundial que lidera a 2ª mais valiosa liga de futebol da Europa, é muito encorajador estar com este homem que é uma verdadeira força da natureza ao dedicar a sua vida profissional e pessoal em prol desta luta. Une-nos o amor ao futebol e o sentido de missão por um setor que não pode continuar a sofrer com este flagelo, curiosamente causado também por todos os que apesar de se dizerem amantes e adeptos do futebol optam todos os dias por roubar o setor ao optarem por serviços de pirataria”, acrescentou Nuno Ferreira Pires.