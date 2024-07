O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, termina esta quinta-feira a visita oficial de três dias a Angola, com uma deslocação à província de Benguela, no oeste do país, para conhecer o projeto do Corredor do Lobito.

Depois de um primeiro dia marcado pelo encontro com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, e assinatura de acordos bilaterais e um segundo centrado na vertente económica da visita, Luís Montenegro sai esta quinta-feira de Luanda para conhecer o projeto de desenvolvimento mais emblemático do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com financiamento dos Estados Unidos e da União Europeia, o Corredor do Lobito liga as províncias de Benguela, Huambo, Bié e Moxico e integra como infraestruturas o porto do Lobito, o Terminal Mineiro, o aeroporto de Catumbela e o Caminho-de-Ferro de Benguela, estendendo a ligação até às áreas de mineração da Copperbelt, na Zâmbia, e Katanga, na República Democrática do Congo, promovendo a exportação mais rápida de cobalto, cobre e outros minérios desses países.

De acordo com o Governo português, Portugal tem-se batido para que Angola seja uma prioridade da iniciativa da União Europeia Global Gateway, mobilizando financiamento internacional para que empresas portuguesas se possam estabelecer ao longo do corredor.

O primeiro-ministro será recebido em Benguela pelo governador desta província, Luís Neves, com quem terá um breve encontro.

Seguem-se visitas às futuras instalações do Consulado-Geral nesta cidade, uma obra que deverá estar concluída no final de 2025 e que o Governo considera “fundamental para o reforço da presença portuguesa em Angola”, podendo vir a apoiar as empresas e a comunidade portuguesa nesta zona do país.

Montenegro visitará em seguida a maior central solar fotovoltaica de Angola, Central Solar do Biópio, o porto da cidade do Lobito, antes de chegar aos Caminhos de Ferro de Benguela e à Lobito Atlantic Railway (LAR).

O consórcio LAR, constituído pela Trafigura, Mota-Engil e Vecturis, obteve em 2022 a concessão para a operação, gestão e manutenção do corredor ferroviário do Lobito, que percorre Angola até ao cinturão de cobre africano, e do terminal mineraleiro do porto do Lobito, por um período de 30 anos.

Luís Montenegro regressará ao final da tarde a Luanda, onde terá honras militares na cerimónia de despedida, no Palácio Presidencial, estando previsto um encontro com a imprensa e um jantar oferecido pelo embaixador de Portugal em Luanda, Francisco Alegre Duarte, antes de voar à noite para Lisboa, onde chegará na madrugada de sexta-feira.