O número oficial da Chave Móvel Digital foi alvo de um ataque e, consequentemente, enviou uma mensagem — com uma hiperligação maliciosa — aos contribuintes para os informar que tinham ativado a Autenticacao.gov num novo telemóvel, um Samsung Galaxy A4os. Para reverter a alegada ativação, os utilizadores receberam um link no qual deviam carregar. No entanto, este é falso e não remete para o site oficial do Governo.

A informação foi avançada pela TVI/CNN Portugal e confirmada pelo Observador junto da linha de apoio da Chave Móvel Digital, que alertou que os contribuintes que receberam a mensagem devem denunciá-la e não devem carregar no link. Até ao momento, a linha de apoio já recebeu “algumas” denúncias. O incidente já foi “reportado” e está a ser investigado.

Olhos abertos ????????

Este esquema propaga-se por SMS, e embora possa parecer para a Autenticação GOV, na realidade é apenas para roubar dados de login dos bancos. Página adapta-se aos diferentes bancos existentes. (espertos) pic.twitter.com/p0Fy9lazMg — Pedro Fernandes ????‍???? (@DJ_PRMF) July 24, 2024

Ao Observador, fonte ligada à Chave Móvel Digital alertou para o facto de o link enviado na mensagem terminar em “.com” e não em “.pt”, como é habitual. Por sua vez, o Ministério da Juventude e Modernização, confirmou à SIC Notícias o ataque e disse que as mensagens de phishing a envolver a Chave Móvel Digital têm sido recorrentes.

Nas redes sociais, vários utilizadores têm-se queixado do mesmo problema ao longo dos últimos meses.