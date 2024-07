“Radical”, “lunática”, “terrível”, “de esquerda radical” e uma “socialista que vai destruir” os Estados Unidos da América (EUA). O candidato republicano nestas eleições presidenciais, Donald Trump, não poupou nas críticas à vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, que deverá ser a sua adversária na corrida à Casa Branca.

Num comício na Carolina do Norte, Donald Trump disse que os republicanos já derrotaram o “pior Presidente dos Estados Unidos da América”, referindo-se à desistência de Joe Biden, que decidiu não se recandidatar. Para o magnata, o atual Chefe de Estado desistiu da corrida porque estava a “perder” para ele por “uma grande diferença” nas sondagens. Além disso, o candidato republicano não resistiu em atirar que os democratas “não foram nada democratas” na maneira como se “livraram” de Joe Biden: “Ou desistia ou mandavam-no embora”.

No primeiro comício após a desistência de Joe Biden, o candidato republicano entrou ao ataque contra Kamala Harris. Lembrando o atentado que sofreu no passado dia 13 de julho, Donald Trump indicou que muitas pessoas disseram que ele ia ser “bonzinho”. “Mas eu não quero ser bonzinho esta noite com a Kamala”, destacou, adjetivando a vice-presidente como uma “incompetente de esquerda radical” e “mais liberal do que Bernie Sanders”.

Adicionalmente, o ex-Presidente lembrou que a administração Biden enviou Kamala Harris para “evitar que a Rússia atacasse a Ucrânia”. “Putin [o Presidente russo] riu-se de Kamala”, ridicularizou, acrescentando: “Ela não é nada. Tudo o que Kamala toca, ela destrói. Ela destruiu São Francisco, que governou”.

Descrevendo novamente a vice-presidente como uma “radical liberal”, Trump sublinhou que causou “mais danos” aos EUA do que Biden: “Ela é muito pior do que ela”. O ex-Presidente criticou ainda o “legado terrível” de Kamala, que “perpetuou o escândalo” de “omitir o estado de saúde” do atual Chefe de Estado. “Disseram que ele estava bem, mas não estava.”

“Ela era uma má procuradora. É uma mentirosa. Ela escondeu as capacidades mentais de Joe Biden. Não podem confiar em Kamala Harris”, atacou novamente Trump, prevendo que — se chegar à Casa Branca — a “vice” vai colocar “na bancarrota” os EUA, vai prejudicar a segurança e vai cortar na Medicare”. Além disso, o magnata acusou a vice-presidente de ser uma “radical” no aborto, que quer reverter a decisão Roe v. Wade, que coloca nas mãos dos estados a decisão de permitir das mulheres abortarem.

Para além disso, o magnata atacou Kamala Harris por ser “contra Israel” e de não se querer encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “Ela é contra judeus. Totalmente contra o povo judeu. Surpreende-me como é que as pessoas judaicas vão votar nela”, criticou.

“Ela é uma má pessoa, uma ameaça à democracia que vai destruir a nação”, prosseguiu o candidato republicano nas críticas. Sobre as imigração e as fronteiras, o magnata prevê que ficará desregulada com a possível adversária: “Ela quer as fronteiras abertas. É uma loucura”. “Quando chegar à Casa Branca, vou fechar a fronteira. Vou acabar com todas as políticas de fronteiras abertas. Vou parar com a invasão de Kamala Harris imediatamente.”

Em contraposição, Donald Trump realçou que se os norte-americanos quiserem uma “taxa de inflação baixa, preços na energia e de combustíveis baixos”, devem votar “em Donald J. Trump”. E nunca na “radical lunática” que o magnata encara como a sua principal adversária.