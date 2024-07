Os Açores tinham 4.409 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da região no final de junho, mês durante o qual foram colocados 120 açorianos no mercado de trabalho, informou esta sexta-feira o governo regional

Numa nota de imprensa esta sexta-feira divulgada, a Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego indica que estavam “4.409 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da Região, no final do mês de junho, constatando-se uma descida de 0,72% em relação ao mês anterior e de 10,88% em relação ao mês homólogo” de 2023.

Nesse mês “foram satisfeitas mais 109 ofertas, que se refletiram na colocação de 120 açorianos no mercado de trabalho”.

Ainda de acordo com a nota, dos desempregados que se encontravam à procura de novo emprego, “74,09% enquadravam-se no setor de serviços e correspondiam a 89,45% da totalidade dos desempregados inscritos”.

Por ilhas, São Miguel registava 70,83% dos desempregados na região, a ilha Terceira 13,74%, Pico 4,29%, Faial 3,72%, São Jorge 2,18%, Graciosa 2,04%, Flores 1,50%, Santa Maria 1,68 % e Corvo 0,02%.

Quanto aos concelhos, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo representavam em junho “58,70% da totalidade dos desempregados registados nos Açores”.

Nos programas de inserção socioprofissional, segundo o executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, existiam “1.697 ocupados na região, sendo 915 homens e 782 mulheres”.

Relativamente às medidas de promoção de emprego jovem, no final do mês de junho “foram observados 1.595 jovens a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T”, e 167 açorianos encontravam-se em formação.