Barack Obama, antigo presidente dos EUA, acaba de apoiar publicamente Kamala Harris, após dias de especulação sobre o seu eventual apoio.

“No início desta semana, a Michelle e eu telefonámos à nossa amiga Kamala Harris. Dissemos-lhe que achamos que ela será uma excelente Presidente dos Estados Unidos e que tem todo o nosso apoio”, escreveu Obama na rede social X.

“Neste momento crítico para o nosso país, vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que ela ganhe em novembro. Esperamos que se junte a nós”, acrescenta.

Divulgou ainda um vídeo em que se assiste à reação de Kamala perante o telefonema, gravado e filmado, do casal Obama no início da semana. “É bom ouvir-vos aos dois”, começa por dizer a democrata.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024