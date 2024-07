Num dia marcado pela maior cerimónia de abertura de sempre dos Jogos Olímpicos, as fortes medidas de segurança tomaram conta de Paris. Com mais de 300 mil espectadores a assistirem nas margens do rio Sena, foram destacados mais de 40 mil elementos das forças de segurança.

O sistema de segurança recorreu a cães, barcos e vigias nos topos dos prédios. Foram também usados caças Rafale, drones Reaper e helicópteros — e instaladas Serão usados caças Rafale, drones Reaper e helicópteros. Veja as melhores imagens na fotogaleria.