O antigo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, confirmou, esta sexta-feira, que estará presencialmente na comissão parlamentar de inquérito do caso das gémeas luso-brasileiras.

Ao programa Direto ao Assunto da Rádio Observador, Augusto Santos Silva disse que tem “curiosidade” em que perceber que perguntas lhe serão feitas. “Prescindo da prerrogativa de responder por escrito.”

Augusto Santos Silva clarificou que as comissões de inquérito não servem para dar “opiniões” e não são palco de “debate parlamentar”. “É para responder a perguntas sobre factos.”

O ex-presidente da Assembleia da República rejeitou comentar se havia aproveitamento político por ter sido chamado a intervir na comissão parlamentar de inquérito.

Santos Silva lembrou que houve o pedido, “tanto” quanto lhe disseram, terá sido “aprovado a pedido do grupo da Iniciativa Liberal com votos favoráveis do Chega e a abstenção de todos os restantes dos grupos parlamentares”.