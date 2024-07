Fogos no Canadá. Chamas consomem cidade turística de Jasper nas Montanhas Rochosas

Um incêndio florestal descontrolado destruiu grande parte da cidade turística canadiana de Jasper, nas Montanhas Rochosas, confirmaram esta quinta-feira as autoridades canadianas, enquanto no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, os bombeiros combatem um fogo violento.

Danielle Smith, chefe do governo da província de Alberta, onde se situam o Parque Nacional de Jasper e a cidade com o mesmo nome, garantiu, em lágrimas, durante uma conferência de imprensa, que a cidade vai ser reconstruida.

I am heartbroken to see reports that the wildfire has entered the townsite of Jasper.

The safety of everyone is our number one priority, and thankfully the town was evacuated earlier this week.

I want to thank all of our firefighters and crews who have been hard at work… pic.twitter.com/S5tcIapc9n

