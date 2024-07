O primeiro-ministro, Luís Montenegro, nomeou o antigo ministro de Estado e da Presidência Nuno Morais Sarmento para presidir ao Conselho de Administração da FLAD — Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A informação foi apurada pelo jornal Expresso junto do Governo.

Nuno Morais Sarmento, que foi pela primeira vez vice-presidente do PSD em 2002 e ministro nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, vai suceder a Rita Faden, que foi chefe de Gabinete de António Costa e tinha sido escolhida para a presidência da FLAD em 2019. O antigo governante vai iniciar funções no próximo dia 1 de agosto.

Os restantes três a cinco membros do Conselho de Administração serão designados posteriormente, segundo o Expresso, mediante proposta do Conselho de Curadores da FLAD. Os estatutos da instituição privada, que foi criada pelo Estado português, definem que o primeiro-ministro pode escolher o presidente do Conselho de Administração, que é também presidente do Conselho Executivo.