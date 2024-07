O ex-presidente norte-americano Donald Trump e recandidato pelo Partido Republicano recusa comprometer-se, para já, com a realização de um debate televisivo com Kamala Harris, justificando o recuo com o facto de a atual vice-presidente do país ainda não ter sido formalmente nomeada como candidata à presidência pelo Partido Democrata.

Antes da desistência de Joe Biden da corrida eleitoral, as duas candidaturas tinham acordado a realização de dois debates televisivos: um ocorreu na CNN a 27 de junho (onde o desastroso desempenho de Biden precipitou os apelos à sua desistência em favor de Harris) e o segundo está agendado para o dia 10 de setembro na ABC.

Contudo, agora que Joe Biden desistiu e o Partido Democrata se preparar para confirmar Kamala Harris como a candidata do partido, Donald Trump recua e diz que não pode comprometer-se para já.

“Dado o continuado caos político à volta do desonesto Joe Biden e do Partido Democrata, os detalhes do debate para a eleição não podem ser finalizados enquanto os Democratas não decidiram formalmente quem é o seu nomeado”, diz um comunicado difundido pela campanha de Donald Trump, justamente num dia em que uma nova sondagem divulgada pelo The New York Times mostra o Partido Democrata a crescer e coloca Trump e Harris num empate técnico.

O comunicado diz ainda que há um “forte sentimento” entre muitos no Partido Democrata, incluindo partilhado pelo antigo Presidente Barack Obama, de que “Kamala Harris é uma fraude marxista que não pode bater o Presidente Trump”, pelo que estarão “a esperar por alguém ‘melhor'”.

“Assim, seria inapropriado agendar as coisas com Harris porque os Democratas ainda podem muito bem mudar de ideias”, termina o comunicado da campanha de Trump.

A Convenção Nacional do Partido Democrata está agendada para os dias 19 a 22 de agosto em Chicago, e será só nessa ocasião que o partido deverá formalizar o nome de Kamala Harris como candidata à presidência. No entanto, se Joe Biden não tivesse desistido, também seria só nessa ocasião que o seu nome seria formalizado como candidato.

Na terça-feira, Donald Trump já tinha sinalizado aos jornalistas que não gostava da ideia de ir à ABC, mas manifestou-se “absolutamente” disponível para debater com Kamala Harris. “Estou disponível para fazer mais do que um debate, na verdade”, afirmou o candidato republicano, que tem tentado pressionar no sentido de participar num debate promovido pela Fox News. “Concordei com um debate com Joe Biden. Mas quero debater com ela. Eles têm as mesmas políticas. Penso que debater é importante numa corrida presidencial.”

Na quinta-feira, Kamala Harris acusou Donald Trump de estar a “recuar” e garantiu que está “pronta” para o debate.

Falando aos jornalistas, Harris lembrou que Trump “concordou” com o debate previamente. “Agora, está a recuar”, atirou, considerando que os “eleitores merecem” ver o confronto de ideias entre os dois.

A notícia do aparente recuo de Donald Trump em relação ao debate com Kamala Harris surge no mesmo dia em que uma nova sondagem, divulgada pelo The New York Times, coloca os dois candidatos praticamente em pé de igualdade na campanha eleitoral.

Se, no início de julho, a sondagem daquele jornal colocava Joe Biden seis pontos percentuais atrás de Donald Trump nas intenções de voto, agora Kamala Harris surge apenas um ponto atrás do republicano: Donald Trump recolhe 48% das intenções de voto, enquanto Kamala Harris tem 47%, o que se traduz, na prática, num empate técnico.

A mesma sondagem dá conta de que 93% dos democratas apoiam Kamala Harris, uma percentagem semelhante à de republicanos que apoiam Trump.