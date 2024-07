A Urgência do Hospital de Águeda, no distrito de Aveiro, está encerrada esta sexta-feira até às 8h00 de sábado, segundo o mapa das escalas de urgências do Serviço Nacional de Saúde, publicado na Internet.

De acordo com o referido mapa, este serviço está encerrado desde as 6h00 até 8h00 de sábado.

A situação, que tem a ver com a falta de médicos para preencher as escalas, voltará a repetir-se a 1 de agosto, com o serviço a encerrar entre as 6h00 e as 20h00.

Neste período a população é aconselhada a contactar previamente a Linha SNS 808 24 24 24 e, em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para a linha telefónica 112.

A medida surge depois de na semana passada o Ministério da Saúde ter autorizado a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro a pagar aos médicos tarefeiros um valor superior ao que estava a pagar, para garantir as escalas nas urgências.

“Aveiro estava a pagar menos e naturalmente que os médicos iam prestar serviços para outros sítios“, referiu o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, lembrando que no último mês as urgências do hospital de Águeda chegaram a estar encerradas 13 vezes.

O autarca espera que na escala do mês de agosto e daqui para a frente “as coisas sejam melhores”, adiantando que a administração do hospital “tem a partir de agora um instrumento que os deixa em igualdade de situações com outras unidades”.

“Com esta possibilidade de pagarem ao mesmo nível do que os que pagam melhor conseguem ser mais competitivos na atração dos médicos para fazer essas horas”, referiu o autarca.