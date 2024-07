O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, criticou este sábado os Estados Unidos pelo uso abusivo de sanções unilaterais devido à guerra na Ucrânia e afirmou que a China não aceita “pressões ou chantagem”, noticia a agência EFE.

O alerta do governante chinês foi feito durante uma reunião com o seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês publicado após a reunião.

“Wang Yi disse que a posição da China sobre a questão da Ucrânia é aberta e sincera e continuará a promover a paz e o diálogo. Os Estados Unidos deveriam parar de abusar de sanções unilaterais e de jurisdição de longo alcance”, pode ler-se na nota.

O ministério chinês sublinha ainda que “a China se opõem à difamação e à incriminação, não aceita pressões ou chantagens e tomará medidas decisivas e vigorosas para salvaguardar os seus principais interesses e direitos legítimos”.