Um homem de 63 anos ficou em prisão preventiva por praticar um crime de incêndio urbano relacionado com violência doméstica, em Sintra, no distrito de Lisboa, adiantou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

O homem foi detido pela através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo na freguesia de Algueirão-Mem Martins.

De acordo com a força policial, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

“Os factos ocorreram no passado dia 23 de julho, em contexto de violência doméstica, no apartamento onde o suspeito reside com a família, depois deste ter ateado fogo a duas tochas, o que veio a causar danos na cozinha”, explica a PJ em comunicado.