Os jogos de preparação são sinónimo de esperança. Para as equipas que conquistaram troféus na temporada anterior, significam a vontade de prolongar o sucesso. Para as equipas que não conquistaram troféus na temporada anterior, significam a vontade de recuperar o sucesso. Para o Sporting, têm sido sinónimo de um entusiasmo com poucos precedentes nas últimas décadas de história do clube de Alvalade.

Depois de ser campeão nacional pela segunda vez em quatro anos, o Sporting olha para a nova temporada com o objetivo de revalidar o título, de voltar a lutar pela Taça de Portugal e pela Taça da Liga e de fazer o melhor possível no regresso à Liga dos Campeões. Pelo meio, há uma Supertaça Cândido de Oliveira contra o FC Porto no próximo sábado — e era para aí que os leões olhavam já este sábado, na apresentação oficial aos sócios que também servia como teste de fogo para o Clássico contra os dragões.

Contra o Athl. Bilbao, num Estádio José Alvalade muito bem composto, o Sporting apresentava-se aos sócios e aproveitava para se despedir de Sebastián Coates, que foi homenageado em pleno relvado antes do apito inicial. Numa pré-época com quatro vitórias em seis jogos e um calendário que implicava um jogo à porta fechada de manhã e outro à porta fechada à tarde, Rúben Amorim lançava um onze inicial já muito perto daquele que provavelmente estará em campo no sábado, em Aveiro, contra o FC Porto.

Gyökeres, Pedro Gonçalves e Trincão surgiam no tridente ofensivo, com Hjulmand e Morita a formarem a habitual dupla de meio-campo e Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma a acompanharem o reforço Debast no trio defensivo. A grande surpresa aparecia no corredor direito, onde o jovem Geovany Quenda era titular, sendo que Geny Catamo ocupava o lado contrário. No Athl. Bilbao, que ficou em 5.º lugar da La Liga na época passada e conquistou a Taça do Rei, Ernesto Valverde tinha Guruzeta, Iñaki Williams e Berenguer no ataque e deixava o ex-Sp. Braga Álvaro Djaló no banco de suplentes.

O primeiro lance de perigo pertenceu ao Athl. Bilbao, com Yuri Izeta a rematar ao lado (7′), mas o Sporting abriu o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial. Trincão recuperou a bola em zona adiantada, Quenda soltou Gyökeres e o sueco assistiu Pedro Gonçalves, que atirou certeiro à saída do guarda-redes (11′). Os bascos tiveram algumas dificuldades para reagir ao golo sofrido e os leões acumularam lances de perigo, com Quenda a rematar à figura de Padilla (13′), Gyökeres a ceder outra defesa do guarda-redes (17′) e Catamo a atirar ao lado (19′).

O Sporting poderia mesmo ter aumentado a vantagem já depois da meia-hora, num lance em que Gonçalo Inácio acertou na trave de cabeça e Quenda atirou ao poste na recarga (33′), e o jovem ala ia confirmando uma exibição muito positiva com um novo remate cruzado que Yeray Álvarez intercetou já em cima da linha de golo (40′). Ao intervalo, a merecer, o Sporting estava a vencer o Athl. Bilbao pela margem mínima.

O Sporting mudou de equipamento na segunda parte, do principal para o segundo, e Rúben Amorim trocou Geny Catamo por Iván Fresneda, aparentemente por problemas físicos. O Athl. Bilbao voltou a criar os primeiros lances de perigo, com Iñaki Williams a rematar ao lado (50′) e Berenguer a atirar à figura de Kovacevic (51′), e Gyökeres apressou-se a responder com um pontapé que Padilla só conseguiu desviar (55′).

Rúben Amorim voltou a mexer à passagem da hora de jogo, trocando Gyökeres por Rodrigo Ribeiro, e o jovem avançado não demorou a protagonizar um lance em que atirou ligeiramente por cima (64′). Pelo meio, também Ernesto Valverde fez substituições, lançando Álvaro Djaló, Ander Herrera e Hugo Rincón, procurando capitalizar uma clara subida de rendimento dos bascos na segunda parte.

O treinador leonino fez uma espécie de revolução já a 20 minutos do fim, colocando Franco Israel, Matheus Reis, Daniel Bragança, Marcus Edwards e João Muniz de uma vez, e a vantagem acabou por ser dilatada pouco depois. Bragança conduziu pelo corredor central e abriu em Reis na esquerda, com o brasileiro a assistir Edwards na área e o inglês a desviar para a baliza (80′).

Já muito perto do fim, Trincão fechou as contas com um pontapé cruzado na área depois de nova assistência de Matheus Reis, que respondeu da melhor maneira a uma solicitação de Rodrigo Ribeiro (83′). No Troféu Cinco Violinos e a uma semana da Supertaça contra o FC Porto, o Sporting venceu o Athl. Bilbao — e Pedro Gonçalves e Gyökeres deixaram bem claro que nem a distância forçada pela lesão do avançado sueco apagou a química que partilham há um ano.