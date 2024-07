A GNR constituiu arguidos quatro homens por suspeita do roubo, entre outros artigos, de 2,5 toneladas de material e máquinas de construção em Viana do Castelo e Vila Verde, distrito de Braga, revelou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) acrescentou que os quatro detidos têm idades compreendidas entre os 21 e 69 anos, e que recuperou o material furtado.

A investigação, em curso há cerca de um mês foi desencadeada na sequência de um furto na freguesia de São Pedro d’Arcos, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

Durante a operação policial realizada na última quarta-feira, em Vila Verde, os militares da GNR cumpriram nove mandados de busca, quatro domiciliárias e cinco em veículos.

Além das 2,5 toneladas de material e das máquinas de construção, a ação policial permitiu apreender nove foguetes pirotécnicos, quatro armas brancas, quatro de alarme e, duas de ar comprimido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os militares da GNR encontraram “ainda, nas imediações de uma das habitações sete pés de plantas de ‘cannabis’, tendo sido possível apurar a sua proveniência, e indiciar um suspeito pelo crime de tráfico de estupefacientes”.

Os quatro suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

A ação policial contou com o reforço de militares do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Viana do Castelo, do Destacamento de Intervenção de Viana do Castelo e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), da GNR.

Face às características do material explosivo, a ação contou ainda com o reforço de militares da equipa EOD (Explosive Ordnance Disposal) de Braga, que procedeu à sua recolha e destruição.