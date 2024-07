Longevidade é a palavra que melhor descreve a carreira de Rudy Fernández. Aos 39 anos, o extremo do Real Madrid entrou em campo a cinco minutos do fim do primeiro quarto do jogo inaugural de Espanha nos Jogos Olímpicos de Paris e tornou-se no primeiro basquetebolista a disputar seis olimpíadas.

Diante da Austrália, o jogo não correu bem para o conjunto espanhol, que perdeu por 92-80 e entrou com o pé esquerdo no Grupo A, que também é composto por Canadá e Grécia, equipas que encerram este primeiro dia de competição, às 20 horas. Ainda assim, Rudy alcançou a marca histórica e terminou o desafio com 17 minutos jogados, uma assistência e quatro lançamentos tentados, embora não tenha concretizado nenhum.

???????????? History has been made, as Rudy Fernandez is the first basketball player EVER to compete in 6 Olympics! pic.twitter.com/fsOYjayUFr — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 27, 2024

No Estádio Pierre Mauroy, em Lille, Rudy juntou Paris2024 a uma lista que já contava com as participações em Tóquio2020, Rio de Janeiro2016, Londres2012, Pequim2008 e Atenas2004. Na Grécia, o espanhol estreou-se com 19 anos e somou uma média de 5,1 pontos por jogo. Assim, com seis participações, o jogador do Real Madrid superou Teófilo Cruz (Porto Rico), Andrew Gaze (Austrália), Juan Carlos Navarro (Espanha), Oscar Schmidt (Brasil) e Luis Scola (Argentina), que estiveram em cinco Jogos Olímpicos.

Contudo, na segunda-feira, Diana Taurasi deverá alcançar a mesma marca e disputar pela sexta vez os Jogos Olímpicos. A equipa feminina dos Estados Unidos defronta, às 20 horas, o Japão na primeira jornada do basquetebol.

Historia del baloncesto. Diana Taurasi y Rudy Fernández serán los primeros jugadores de baloncesto en disputar SEIS Juegos Olímpicos pic.twitter.com/1jpR1sHOA9 — Anaïs López (@anaislopez23) July 7, 2024

Paris, o fim de um percurso de sonho

Ao serviço da seleção espanhola, Rudy Fernández rubricou um autêntico percurso de sonho, coroado com dois títulos mundiais (2006 e 2019), duas medalhas de prata (2008 e 2012) e bronze olímpicas (2016) e quatro Europeus (2009, 2011, 2015 e 2022). O percurso do atleta de Palma de Maiorca na roja vai chegar ao fim depois de Paris.

Na melhor das hipóteses, Rudy pode deixar os Jogos Olímpicos com 40 jogos disputados, caso Espanha chegue até à final ou ao jogo de atribuição do bronze. Caso isso aconteça, o espanhol igualará o recorde de Andrew Gaze. Neste momento, Rudy tem 35 jogos e, este sábado, desempatou com os compatriotas Juan Carlos Navarro e Pau Gasol, e também com o argentino Luis Scola.