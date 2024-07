Ser porta-estandarte do seu comité é motivo de orgulho para qualquer atleta. Sê-lo numa cerimónia inédita e como campeão olímpico é algo inesquecível. Que o diga Gianmarco Tamberi, atual campeão olímpico e mundial do salto em altura, embora não o considere especial pelos melhores motivos. O italiano vai abandonar Paris com uma perda de peso — ainda que fora do plano desportivo.

Eleito porta-estandarte do Comité Olímpico de Itália para a cerimónia de abertura desta sexta-feira, o momento podia ser memorável para Tamberi. A chuva acabou por estragar o momento para os atletas, mas o principal problema para o italiano de 32 anos prende-se com a sua aliança. Perante o entusiasmo que envolveu toda a cerimónia, o saltador viu a aliança saltar-lhe do dedo e acabar no fundo do Sena.

Já este sábado, Tamberi recorreu ao Instagram para justificar o sucedido e pedir desculpa à esposa. “Sinto muito meu amor, sinto muito. Muita água, muitos quilos perdidos nos últimos meses ou talvez o entusiasmo incontrolável do que estávamos a fazer. Provavelmente as três coisas. Segui-a [à aliança] com um olhar até vê-la saltar de dentro do barco. Um vislumbre de esperança… Mas infelizmente o salto foi na direção errada e vi-a mergulhar na água como se fosse o único lugar em que ela queria estar”, descreveu o atleta.

Gianmarco Tamberi ???????? lost his wedding ring yesterday, while on flagbearer duties for Italy. His apology to his wife is everything. Poetic!???? pic.twitter.com/mKehbua9eQ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 27, 2024

“Se isso tivesse que acontecer, se eu tivesse que perder este anel, não poderia imaginar um lugar melhor. Ele permanecerá para sempre no leito do rio da cidade do amor, voando enquanto eu tentava carregar a bandeira italiana tão alto quanto possível durante a cerimónia de abertura do evento desportivo mais importante do mundo. Se tivesse de inventar uma desculpa, nunca teria sido tão imaginativo”, completou.