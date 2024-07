Tarrafal 1936-74: memória concentrada

João Pina (1980-) publicou em 2014, também com a Tinta da China, o foto-livro Condor, sobre a rede militar de extermínio de opositores políticos por cinco regimes totalitários da América Latina na década de 1970, da Argentina ao Chile, publicação essa com a qual criou o modelo ou o método de inquérito imagético e político — e também o padrão gráfico — que agora vemos nitidamente figurado neste Tarrafal, abordagem ao campo de prisioneiros políticos portugueses criado em 1936 na ilha de Santiago. Todavia, a brutalidade de um e de outro desses processos não é comparável, da mesma maneira que a vida nos presídios de Caxias, Peniche e Tarrafal não pode ser posta a par de formas de deportação política a que não faltou o amparo de serviçais à roda da mesa e roupa bem lavada e engomada em paradisíacas ilhas tropicais atlânticas em que resorts de luxo garantem hoje boa parte da economia do país tornado independente.

Como é sabido, o campo do Tarrafal foi destino fatal ou traumático para muitos opositores a Oliveira Salazar, dos anarquistas aos comunistas, até 1954, e após 1961-62, quando reabriu e foi ampliado, também para independentistas africanos. É, portanto, bastante oportuno este trabalho de João Pina no quadro da vasta campanha biblio-historiográfica que toma o pulso à Revolução de 1974 e ao que a procedeu — e da qual se destaca, diria, de forma quase monumental.

Quase monumental, não duvido e afirmo, porém exclusiva ou seletiva, porquanto o preço do livro — 75€ — não o torna acessível a quantos o possam querer ler, a menos que esteja disponível em muitas bibliotecas públicas, o que me parece muito improvável de acontecer. A pequenez das tiragens em Portugal encarece os livros, em particular os deste tipo e excelência gráfica (inatacável, de facto) e, além disso, nem sempre — ou raramente — os apoios obtidos beneficiam, como seria lícito, os leitores (preço mais baixo) quanto ajudam os editores (menor investimento e risco). Parece razoável pensar que a atual candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial da UNESCO — uma iniciativa do governo de Cabo Verde, com “forte parceria de Portugal, Angola e Guiné-Bissau”, como informou o Público a 1 de maio passado, p. 38 — promete ampla visibilidade a este livro, pelo que mais 1000 ou 2000 exemplares de tiragem representariam uma redução de talvez 20 ou 40 % do preço de capa.



Título: “Tarrafal”

Texto e fotografia: João Pina

Editor: Tinta da China

Design: GOST Books

Páginas: 284

Teria sido possível, creio, dar a este Tarrafal bastante mais do que uma muito bem organizada promoção mediática (que teve, de facto), da mesma maneira que teria sido sensato — concedendo-lhes, já agora…, a tão sagrada liberdade — permitir a quem escreve sobre ele a escolha das imagens que julgue mais representativas, em vez de se facilitar um lote muito reduzido, comum a toda a imprensa, acenando de seguida para a aquisição de direitos de reprodução sobre quaisquer outras, assim fazendo a mais extensa tábua-rasa das condições em que hoje se faz jornalismo em Portugal e deixando em aberto o recurso a um degradante choradinho ao fotógrafo-autor (as palavras são minhas), o que jamais aconteceria, como é óbvio.

Pelo meu lado, devo dizer, teria gostado que este artigo fosse ilustrado, além de duas das disponíveis, das imagens Praia do Chão Bom (p. 56), Enfermaria (p. 164) e Tarrafal (p. 59), de modo a mostrar, sucessivamente, a contraditória beleza do sítio, a qualidade arquitetónica do campo prisional e, por fim, o seu atual estado de decadência ou degradação. Idealmente, teria ainda dois ou três dos retratos de grande dignidade que Pina fez de presos africanos em Santiago, em especial os de Gil Querido “Kid” Varela (p. 197) e Luís Fonseca (p. 186), dois cabo-verdianos, e o de Lote “Sachikuenda” Chivava, angolano (p. 202). Mas, adiante…

João Pina é neto de Guilherme da Costa Carvalho, militante comunista portuense preso em Peniche desde o verão de 1948 e que em setembro de 1949 foi transferido para o Tarrafal, onde permaneceu quase dois anos, voltando àquele presídio político hoje musealizado, em resultado duma aliança partidária de ocasião que custou milhões ao erário público e dele depende para o futuro. (Importa lembrar isto, várias décadas depois que algo pudesse ter sido feito nesse sentido.) Foi um claro privilégio social — não há outra maneira de o dizer — que, poucos meses depois daquela transferência, permitiu aos bisavôs do fotógrafo visitarem o seu filho na cadeira cabo-verdiana (o que fariam uma segunda vez, em maio de 1950), duas viagens de que resultaria — o que também parece inusual, atendendo às circunstâncias — uma série de retratos de presos, e sobretudo a evidência de sepulturas dos trinta e dois que não resistiram à malária, à tuberculose e as condições carcerárias sob clima tropical, o mais celebrado dos quais foi Bento Gonçalves, o secretário-geral do PCP ali falecido em setembro de 1942.