Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um despiste na A2, avançou a CNN Portugal. O acidente ocorreu pelas 17h00 deste domingo, perto de Ourique, distrito de Beja, ao quilómetro 176, e obrigou ao corte do trânsito no sentido Sul-Norte, de forma a que o helicóptero do INEM pudesse aterrar no local e assistir os ocupantes do veículo.

Segundo dados da Proteção Civil, estiveram envolvidos 26 operacionais, apoiados por oito meios terrestres. Pelas 18h50, o Comando Territorial da GNR de Beja confirmava ao Observador que a circulação rodoviária já havia sido restabelecida nos dois sentidos.