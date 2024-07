O presidente da concelhia do PSD de Penafiel e antigo presidente da câmara daquele concelho no distrito do Porto, Alberto Santos, é candidato à presidência da Comissão Política Distrital do Porto do PSD.

Em comunicado, a assessoria esclarece que Alberto Santos, presidente da Câmara de Penafiel entre 2002 e 2013, demonstrou-se disponível para ser candidato à presidência da Distrital do Porto do PSD nas próximas eleições.

“Com o apoio de vários dirigentes concelhios do distrito do Porto, Alberto Santos, atual presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, perante os militantes presentes na Assembleia enunciou o que considerou a necessidade de uma nova ambição para o futuro do partido no distrito, nomeadamente quanto à dinâmica necessária criar com vista às próximas eleições autárquicas”, lê-se no comunicado a que a Lusa teve acesso este domingo.

O anúncio decorreu na Assembleia Distrital do PSD do Porto, convocada para aprovar o relatório e contas de 2023, bem como o orçamento deste ano e que teve lugar na sexta-feira em Gondomar.

A um ano das eleições autárquicas, Alberto Santos defendeu ser preciso “ativar com urgência um plano que vise a mobilização das bases, as escolhas dos melhores candidatos e das políticas que mobilizem as pessoas a votar no PSD”.

Alberto Santos defende também a necessidade da Distrital do Porto do PSD ser “forte, ouvida, presente e respeitada na sociedade civil e nas instituições, junto dos mais jovens, dos mais débeis, das instituições e das empresas, para ajudar o partido, o distrito e o país a vencerem os tempos difíceis que temos pela frente”.