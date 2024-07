A Guarda Nacional Republicana resgatou em junho 39 migrantes no mar Mediterrâneo, a sudoeste de Almeria, em Espanha, numa ação de patrulhamento sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), divulgou este domingo a GNR.

Num comunicado, a GNR referiu que, “através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), com a lancha de patrulhamento costeiro (LPC) Bojador, resgatou 39 migrantes” em três embarcações em 25 de junho, ao largo do Cabo Gata, a sudoeste de Almeria, em Espanha.

“Após o alerta das autoridades espanholas, os militares da Guarda direcionaram de imediato a LPC Bojador até a uma pequena embarcação de borracha com 13 pessoas a bordo, tendo sido possível efetuar o seu resgate em condições de segurança. De seguida, foram detetadas outras duas embarcações, respetivamente com oito e 18 pessoas a bordo, tendo sido identificado um facilitador”, segundo a nota.

“Após o término das operações de resgate, a LPC Bojador deslocou-se até ao porto de Almeria com os 39 migrantes a bordo, todos do género masculino, tendo sido entregues às autoridades competentes em perfeitas condições de segurança. As três embarcações foram apreendidas e rebocadas até ao Porto de Almeria e o facilitador foi detido”, sublinhou o comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro, participa na operação “INDALO 2024”, que decorre desde o dia 12 de junho a 07 de agosto de 2024, sob a égide da FRONTEX.

Desde 2021, segundo a nota, “a Bojador participou em diversas missões de busca e salvamento, tendo contribuído para a deteção e resgate de centenas de migrantes no mar Mediterrâneo, em cooperação com outras forças, nomeadamente com a Guardia Civil, em Espanha, e com a Guardia di Finanza e a Guarda Costiera, ambas de Itália”, destacou o comunicado.

A operação INDALO 2024, sob a égide da FRONTEX, segundo a nota, decorre “no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia (UE), cujo objetivo principal é atuar na vertente da vigilância fronteiriça, controlo de fluxos de imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça, reforço da cooperação europeia ao nível de Guarda Costeira e apoiar operações de busca e salvamento”.