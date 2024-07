O Governo Regional da Madeira lamentou este domingo a morte de um emigrante madeirense, José Santana, com 70 anos, que foi assassinado a tiro na África do Sul.

“Foi com enorme pesar que o Governo Regional tomou conhecimento do falecimento do madeirense, natural do Jardim do Mar, José Santana, aos 70 anos, vítima de violência, na África do Sul”, lê-se na nota divulgada pela direção regional das Comunidades e Cooperação Externa.

No mesmo documento, o executivo insular assegura manter-se “atento à atual situação na África do Sul” e adianta “acreditar na capacidade de o novo Governo de coligação sul-africano, que tomou posse em julho último, para zelar pela segurança dos cidadãos, incluindo os da comunidade madeirense”.

Também reitera a disponibilidade do Governo Regional para “atuar e apoiar dentro daquelas que são as competências da Região”.

A comunidade portuguesa na África do Sul tem sido afetada por uma onda de violência e crimes de sequestro nos últimos meses, sobretudo de gestores, comerciantes e homens de negócios, disseram várias fontes à Lusa.

Dados oficiais, consultados pela Lusa, indicam que só no último trimestre de 2023, a polícia sul-africana registou 4.577 raptos no país, um aumento de 11% (mais 453 casos) comparativamente ao período homólogo do ano anterior.