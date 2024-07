Terminou a pré-temporada para os dragões. Ao longo do último mês, a equipa agora treinada por Vítor Bruno mostrou-se irrepreensível e chega à Supertaça com um pleno de vitórias. Tudo começou frente à Sanjoanense (4-0), seguindo-se Desp. Chaves (4-0), Nacional (4-1), Al-Arabi (4-0), Áustria Viena (1-3), Tatabánya (4-2) e Sturm Graz (0-2). No jogo de apresentação, o FC Porto levou a melhor sobre o Al Nassr.

“[O FC Porto é] uma equipa apta para qualquer desafio, focada no que tem de fazer e com alegria. A equipa está preparada para o jogo do fim de semana e para o futuro”, partilhou Iván Jaime nos últimos dias, assumindo que quer “dar sempre o melhor à equipa”, assegurando que está “muito tranquilo e confiante”. O espanhol ganhou nova vida com o novo treinador, à semelhança de David Carmo e Toni Martínez.

A uma semana do arranque oficial da temporada, ganhou ainda mais forma a imagem do novo FC Porto. Tudo começou com uma chegada ao Dragão fora do normal, com os jogadores a deixarem o autocarro no meio dos adeptos. Seguiu-se a apresentação um a um dos atletas, que entraram no relvado depois de descerem as bancadas e passarem pelos adeptos. Já durante o aquecimento, os jogadores juntaram-se ao DJ de serviço para escolherem o que ouvir — Cláudio Ramos optou por AC/DC —, num momento que deverá continuar pela época fora.

Nos minutos que antecederam o desafio, houve ainda espaço para homenagear Luís Castro, Alex Telles e Otávio, treinador e jogadores do Al Nassar com passado no emblema da invicta. No que respeita ao futebol propriamente dito, Vítor Bruno ainda não contou com os “titulares” Diogo Costa, Pepê e Chico Conceição, pelo que Martim Fernandes foi de novo opção na lateral esquerda. No ataque, Gonçalo Borges foi escolhido para atuar no corredor central, com Iván Jaime e Namaso nos flancos.

Numa primeira parte de controlo e domínio absoluto dos dragões, o primeiro golo apareceu aos 18 minutos, com João Mário a cruzar para o cabeceamento certeiro de Nico González. Logo a seguir, Namaso deixou de calcanhar para Iván Jaime aproveitar da melhor forma uma falha defensiva dos sauditas (22′). Já na reta final, Otávio equivocou-se, cabeceou para trás e Nico chegou ao bis (31′) — o primeiro de dragão ao peito. A fechar as contas do primeiro tempo, Gonçalo Borges faturou de penálti (45+5′).

O Al Nassr apareceu na etapa complementar com muitas alterações, mas o FC Porto continuou a ser dono e senhor do encontro. No decorrer do segundo tempo, Vasco Sousa e Rodrigo Mora voltaram a ser opções para o novo treinador, prevendo-se que continuem no plantel principal portista. Com o ritmo mais baixo, o resultado não sofreu qualquer alterações, destacando-se apenas um cabeceamento de Vasco Sousa à barra (83′).