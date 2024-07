O comentador da rede de televisão desportiva Bob Ballard foi afastado da cobertura dos Jogos Olímpicos depois de ter feito um comentário sexista sobre a equipa de nadadoras da Austrália, no qual sugeria que as mulheres gostam de “andar por aí a maquilhar-se”.

Depois da prova do quarteto australiano formado por Emma McKeon, Shayna Jack, Mollie O’Callaghan e Meg Harris, que garantiram o ouro na estafeta dos 4×100 metros livres femininos para a Austrália, o comentador começou por dizer que “as mulheres estão a terminar”, acrescentando: “Vocês sabem como são as mulheres, a andar por aí a maquilhar-se.” Rapidamente a comentadora Lizzie Simmonds respondeu, descrevendo a reação de Ballard como “ultrajante”.

Depois de o excerto do vídeo ter sido partilhado, com Ballard a ser criticado nas redes sociais, a Eurosport decidiu retirar o comentador dos restantes eventos dos Jogos Olímpicos. “Durante um segmento da cobertura da Eurosport, ontem à noite, o comentador Bob Ballard fez um comentário inapropriado”, afirmou a emissora em comunicado, citado no The Telegraph. “Para esse efeito, foi retirado da nossa lista de comentadores com efeito imediato”, acrescentaram.

Esta segunda-feira, o comentador desportivo recorreu ao X para pedir desculpa publicamente. “Os comentários que fiz durante a cerimónia de vitória da estafeta estilo livre da Austrália no sábado causaram alguma ofensa. Nunca foi minha intenção chatear ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas. Sou um grande defensor do desporto feminino”, começou por escrever.

“Sentirei muita falta da equipa Eurosport e desejo-lhes tudo de bom para o resto dos Jogos Olímpicos”, acrescentou.

The comments I made during the Australian freestyle relay victory ceremony on Saturday have caused some offence. It was never my intention to upset or belittle anyone and, if I did, I apologise. I am a massive advocate of women’s sport.

— Bob Ballard (@bobballardsport) July 29, 2024