Mais de 40 concelhos do sul e do interior estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, no dia em que todo o território está com avisos meteorológicos devido à trovoada, indicou o IPMA.

Os mais de 40 concelhos em risco máximo pertencem aos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja para a trovoada está ativado para todos os distritos do sul, incluindo Lisboa, estando os restantes distritos com aviso amarelo.

Todo o território continental enfrenta também aviso amarelo para a precipitação.

Há ainda aviso amarelo devido ao calor nos distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Castelo Branco, com 40 graus, será o distrito onde as temperaturas vão ser mais elevadas.