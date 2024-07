Esta segunda-feira olhamos para os resultados das eleições na Venezuela. Seis horas depois de espera e de muita tensão, a comissão eleitoral anunciou a improvável vitória de Nicolas Maduro numas eleições que tiveram participação recorde e se acreditava que poderiam por termo à chamada revolução bolivariana. Aparentemente as autoridades de Caracas não hesitaram em promover uma gigantesca fraude eleitoral, pois nos 30% de actas a que a oposição teve acesso a sua vitória seria com mais de 35 pontos de diferença. Até mesmo aliados de Maduro na região, como o presidente chileno, já disseram que é difícil acreditar nos resultados. Numa altura em que a oposição diz não reconhecer a derrota, o mesmo tendo já feito outros países latino-americanos, a Venezuela entra em novo período de incerteza e ninguém sabe como vai acordar daqui por algumas horas. O que se passou na Venezuela?

