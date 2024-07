Os visitantes internacionais injetaram na economia brasileira 3,4 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, o melhor registo da história do país, indicaram na segunda-feira fontes oficiais.

O valor superou as receitas do país no primeiro semestre de 2014, ano em que o Brasil acolheu o Campeonato do Mundo de Futebol, quando os turistas deixaram o país com 3,2 mil milhões de euros.

A receita deixada pelos visitantes estrangeiros aumentou 15,6%, em comparação com o ano passado, de acordo com Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Este ano, o Brasil prevê acolher mais de 6,6 milhões de turistas, um número recorde já alcançado em 2018, indicou a entidade pública de promoção do turismo.

De janeiro a junho deste ano, mais de 3,5 milhões de turistas internacionais entraram no país para visitar destinos brasileiros, mais 9,7% do que no mesmo período de 2023.

A cidade do Rio de Janeiro, impulsionada pelo icónico Carnaval, obteve o melhor resultado em uma década, com 760.200 turistas internacionais nos primeiros seis meses do ano.