O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, criticaram a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris da passada sexta-feira, foi esta terça-feira anunciado.

Para o presidente turco, a cerimónia ofendeu não só os cristãos mas toda a humanidade ao incluir um espetáculo LGBT. “Uma atividade desportiva que deveria unir a humanidade foi, infelizmente, inaugurada com um ato inimigo dos valores humanos“, afirmou Erdogan numa reunião do seu partido em Ancara.

“Os Jogos Olímpicos tornaram-se um instrumento de perversão que destrói a natureza humana, subverte a família e ameaça a segurança das gerações futuras”, acrescentou.

“O que foi feito em Paris propõe arrastar o ser humano, a mais nobre das criações, para um nível inferior ao dos animais. A cena infame de Paris ofende não só a família católica, não só o mundo cristão, mas também a nós”, disse.

“Telefonarei ao Papa assim que tiver oportunidade“, acrescentou.

Erdogan referiu que o Presidente francês, Emmanuel Macron, o convidou a participar no evento e que inicialmente aceitou, mas mudou de ideias depois de uma neta sua, de 13 anos, lhe ter telefonado a avisar que haveria um espetáculo LGBT.

A homossexualidade é legal na Turquia desde 1858 e, embora exista uma vibrante comunidade gay e lésbica nas principais cidades, como Istambul e Ancara, é repudiada pelos setores mais conservadores da sociedade e, em especial, pelo AKP, o partido de Erdogan.

Nas últimas eleições gerais, no ano passado, concorreram vários candidatos transgénero, sem ganharem lugares, e o próprio Erdogan convidou várias vezes o cantor e diva transgénero Bülent Ersoy para jantares oficiais durante o mês sagrado do Ramadão.

Por outro lado, o líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, denunciou a cerimónia pela inclusão de imagens de um grupo numa mesa, com várias drag queens, que faziam lembrar a Última Ceia.

“O respeito por #JesusCristo é um assunto indiscutível (…) para os muçulmanos. Condenamos estes insultos dirigidos contra as figuras sagradas das religiões divinas, incluindo Jesus Cristo #Olimpíadas2024″, escreveu a conta oficial do ayatollah Khamenei no X.

Respect for #JesusChrist (pbuh) is an indisputable, definite matter for Muslims. We condemn these insults directed at the holy figures of divine religions, including Jesus Christ (pbuh).#Olympic2024

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 30, 2024