Kamala Harris vai visitar vários dos Estados decisivos para as eleições de novembro — os chamados swing states — durante a próxima semana. A acompanhá-la estará já a sua escolha para vice-Presidente, avançou a agência Reuters esta terça-feira.

Numa situação normal, o processo de escolha de um vice-Presidente começa logo após as eleições primárias, no início do ano. O nome final é anunciado durante o verão, por altura das Convenções dos dois partidos — como aconteceu, aliás, com a escolha de JD Vance por Donald Trump, o candidato republicano.

Contudo, entre a desistência de Joe Biden da corrida à presidência, no dia 21 de julho, e o prazo colocado pelo Comité Nacional do Democrata para a apresentação do vice-Presidente, no dia 7 de agosto, Kamala Harris teve menos de um mês para escolher o seu parceiro de campanha.

Apesar do prazo, que termina na próxima quarta-feira, o nome deve surgir no máximo até segunda, relataram duas fontes da campanha à Reuters. As fontes, que preferiram manter o anonimato, avançaram ainda que a próxima semana será marcada por uma tour nos swing states.

Os swing states são os Estados decisivos para as eleições de novembro. Enquanto alguns Estados são tradicionalmente democratas ou republicanos e raramente quebram o seu padrão, os swing states tanto votam azul como vermelho. Por esse motivo, uma campanha forte aqui é essencial para facilitar uma vitória no colégio eleitoral e uma estadia de quatro anos na Casa Branca.

Alguns destes campos de batalha são o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin — todos no nordeste do país –, que nos últimos anos têm decidido o resultado das eleições presidenciais.

Ainda sem confirmações sobre quem vai acompanhar Kamala Harris nesta viagem, vários democratas se têm chegado à frente, numa campanha informal, expressando apoio à atual vice-Presidente.

Alguns dos nomes avançados pelos media norte-americanos e que têm sido mais vocais no seu apoio a Harris são o governador do Minnesota, Tim Walz, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o Senador pelo Estado do Arizona, Mark Kelly, e ainda o governador do Kentucky, Andy Beshear, e o secretário de Estado dos Transportes, Pete Buttigieg.

Fora da corrida ficam Roy Cooper, governador da Carolina do Norte, e Gretchen Whitmer, governadora do Michigan. Apesar de os seus nomes terem estado no topo de lista para concorrerem ao lado de Kamala Harris, ambos anunciaram na passada segunda-feira, que tinham retirado o nome da lista. Mas ambos declaram que continuam a apoiar a vice-Presidente como candidata democrata.