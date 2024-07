A dona do Facebook e Instagram arrancou com o lançamento do AI Studio, que permite criar um assistente de inteligência artificial (IA) personalizado que pode ser usado para várias tarefas, incluindo responder a mensagens ou stories no Instagram. Por agora, só os EUA é que têm acesso à funcionalidade, que deverá chegar em breve a mais países.

A Meta explica que o AI Studio foi desenvolvido a partir do modelo de IA Llama 3.1, também desenvolvido pela empresa, e que não são necessárias “competências tecnológicas” específicas para usar a ferramenta.

“É possível usar uma variedade de templates de prompts [comandos pré-definidos] ou começar de raiz para criar uma IA que ensina a cozinhar ou que ajuda com as legendas do Instagram”, exemplifica a empresa. A companhia detalha que este assistente de IA tanto pode ser usado apenas pelo utilizador — ficando “arrumado” nas mensagens do Instagram, por exemplo — ou que pode ser partilhado com os seguidores ou amigos em plataformas como o Messenger ou WhatsApp.

Vai ser possível definir o nome da personagem de IA e que tipo de personalidade e características tem. Os utilizadores norte-americanos vão poder pesquisar e interagir com vários tipos de personagens deste género, sempre com o aviso de que as mensagens são geradas de forma automática e que podem conter erros ou ser inapropriadas.

O Instagram é a rede social de onde surgem a maioria dos exemplos apresentados pela Meta. Uma das vertentes está ligada aos criadores de conteúdo, para que possam “chegar a mais fãs”. A Meta começou a testar o AI Studio com influenciadores como Chris Ashley, Don Allen ou Violet Benson, que têm centenas de milhares de seguidores. Com o IA Studio foram personalizados assistentes para responder a questões dos seguidores nas mensagens ou nas histórias.

De acordo com a publicação da Meta, sempre que o utilizador estiver a interagir com um IA personalizado e não com uma pessoa real receberá um aviso para que haja “total transparência”. Os criadores de conteúdos vão poder criar “extensões” da sua personalidade, que vão aprender com as publicações que já foram feitas no feed ou stories do Instagram.

Os criadores vão poder ligar e desligar esta ajuda de IA e ainda especificar se querem promover determinadas ligações para produtos ou vídeos ou tópicos de conversa a evitar. Por agora, estas interações só estão disponíveis na versão móvel da aplicação.