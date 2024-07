O secretário-geral do PCP desvalorizou esta segunda-feira a candidatura independente de Dores Meira à Câmara de Setúbal nas eleições autárquicas de 2025, defendendo que “as pessoas são importantes num coletivo, mas fora desse coletivo valem pouco mais que nada”.

“As pessoas são muito importantes, individualmente consideradas são muito importantes, mas, fora de um coletivo, valem pouco mais que nada“, disse Paulo Raimundo ao ser confrontado com a candidatura independente da ex-comunista Maria das Dores Meira, que foi presidente do município sadino de 2006 a 2021.

“Aquilo em que nós estamos empenhados é em afirmar o nosso projeto, concretizar obra, realizar o nosso projeto aqui em Setúbal, à vista de toda a gente. Toda a gente pode criticar e apoiar o nosso projeto porque ele é visível“, acrescentou.

Paulo Raimundo disse ainda que as “preocupações do PCP com as próximas eleições autárquicas passam, essencialmente, pela constituição de equipas renovadas, em que as pessoas são importantes, mas o que conta é o trabalho coletivo”

A ex-presidente da Câmara de Setúbal anunciou no passado dia 22 de julho que já tem toda a equipa constituída para se recandidatar, como independente, à presidência da autarquia sadina, nas próximas eleições autárquicas de 2025.

Maria das Dores Meira foi presidente da Câmara de Setúbal entre 2006 e 2021, primeiro em substituição de Carlos de Sousa, que renunciou ao mandato por ter perdido a confiança política do PCP, e depois como presidente eleita em 2009 (com 38,83% dos votos), 2013 (41,93%) e 2017 (49,95%).