A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que foi encontrado, esta segunda-feira, um cadáver numa zona de mato junto à A5. O corpo foi encontrado perto das 19h20 por um condutor que aguardava pela chegada do reboque depois de o seu carro ter avariado, antes da saída 3 (sentido Lisboa-Cascais). Os polícias chamados ao local acabaram, no entanto, por ter de ser hospitalizados depois de ter sido picados por vespas asiáticas.

Ao Observador, a PSP explica que num momento inicial o condutor avistou o corpo, em avançado estado de decomposição, quando se afastou da estrada e entrou na zona de mato. A partir desse momento, a GNR e a Brisa ficaram com as diligências relativas à avaria na A5 e foi acionada uma equipa da PSP, que tem jurisdição na área de mato onde o cadáver foi encontrado.

“Quando os polícias se encontravam a efetuar diligências no local junto ao corpo vizualizaram uma tenda junto ao cadáver e ao chegar junto da mesma foram atacados por vespas asiáticas”, explica ao Observador a Direção Nacional da PSP — depois de o caso ter sido noticiado pela CNN –, acrescentando que os agentes acabaram por ficar com ferimentos.

Os polícias, da Divisão de Investigação Criminal e da 3.ª Divisão, tiveram mesmo de ser “transportados para o Hospital de São Francisco Xavier”, passando para as mãos da Polícia Judiciária, que confirmou oficialmente ao Observador estar a investigar o caso.

Na mesma resposta escrita, a PSP fez saber ainda que na sequência da sua deslocação ao local, “acionou o delegado de saúde, tendo este certificado o óbito e o corpo recolhido para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Lisboa”.