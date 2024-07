Entre Janeiro e Junho, os europeus adquiriram 6,85 milhões de veículos, independentemente do tipo de combustível, ultrapassando em 4% o volume de unidades transaccionadas no período homólogo do ano anterior (6,56 milhões). E, segundo a JATO, o líder do ranking foi mais uma vez a Volkswagen, que comercializou 706.265 unidades, um incremento de 2% face ao ano anterior, com a Toyota a chamar a si a 2.ª posição (482.275), registando um aumento de 16%, aproximando-se assim do rival alemão. Nos lugares seguintes abundam as surpresas, com o 3.º lugar a pertencer à BMW (397.896, +13%) e o 4.º à Skoda (376.894, +11%), com a Renault (363.771, +4%) a encerrar o top 5.

O ranking dos construtores que mais venderam continua com a Mercedes (357.605, +1%), que surge à frente da Audi (345.819, -8%) e da Peugeot (345.684, -3%), que tradicionalmente ocupa uma posição mais cimeira. A 9.ª e a 10.ª posições ficaram na posse da Dacia (300.901, +3%) e da Hyundai (280.053, +4%). Veja em baixo o ranking dos 25 construtores que mais venderam no primeiro semestre do ano.

Também entre os modelos mais vendidos há novidades, uma vez que não são os tradicionais líderes a alcançar a primazia. O líder é o Dacia Sandero, um dos modelos mais acessíveis do mercado e que habitualmente é o mais procurado pelos clientes particulares, mas que de Janeiro a Junho terá conquistado igualmente uma boa fatia de empresas e frotistas para conseguir atrair 143.596 clientes, mais 16% do que nos primeiros seis meses de 2023. O Sandero bateu os quatro modelos que habitualmente ocupam as primeiras posições do ranking, nomeadamente o VW Golf (126.993, +43%), modelo que revelou um crescimento considerável, o Renault Clio (114.623, +15%), o VW T-Roc (111.381, 0%) e o Peugeot 208 (107.097, +1%).

Não deixa de ser curiosa a boa prestação do Skoda Octavia (102.945) – o 6.º mais vendido e com um crescimento de 25% -, bem como do Citroën C3, que vendeu 102.304 unidades, mais 50% do que no ano anterior. Mas nem todos os modelos viram o seu volume de vendas aumentar nos primeiros seis meses do ano, com o Tesla Model Y a cair 26%, enquanto o Opel Corsa e o Fiat 500 tropeçam 18% e 20%, respectivamente. Veja a tabela dos 25 modelos preferidos pelos condutores europeus em cima.

A JATO reuniu ainda informações de vendas relativas aos híbridos plug-in (PHEV), que continuam a usufruir de incentivos comerciais no maior mercado europeu (o germânico), entre outros (como o português). O Volvo XC60 (29.903, +43%) foi o PHEV que liderou o semestre, à frente do Ford Kuga (20.848, -21%), do BMW X1 (17.669, +59%) e do Audi A3 (16.835, +200%). Consulte em cima o ranking da JATO com o top 10 dos PHEV.