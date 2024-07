De acordo com a programação anunciada esta quarta-feira, Ambrose Akinmusire regressa ao Guimarães Jazz para um concerto a 07 de novembro, “num formato heterodoxo e praticamente inédito”, com o projeto “Honey from a Winter’s Stone”, acompanhado pelo Mivos String Quartet, pelo vocalista Kokayi, pela teclista Chiquita Magic e pelo baterista Justin Brown.

Em nota de imprensa, a direção do Guimarães Jazz sublinhou que “o primeiro, e talvez o principal, ponto de destaque do programa” é a “significativa representação de músicos portugueses”, reconhecendo que o panorama nacional “mudou muito ao longo destes últimos anos”.

Desse lote de músicos portugueses, a 33.ª edição do Guimarães Jazz contará, por exemplo, com concertos da vocalista Sara Serpa e do guitarrista André Matos, num inédito quarteto com o baterista Jeff Ballard e o pianista Craig Taborn; do pianista Daniel Bernardes com o ensemble de percussão Drumming; e do trompetista Luís Vicente e com a participação especial da saxofonista argentina Camilla Nebbia.

Sobre a “forte componente orquestral” do programa, o Guimarães Jazz acolhe o regresso da “reputadíssima compositora” norte-americana Maria Schneider, para uma retrospetiva de carreira dirigindo a Clasijazz Big Band, uma formação de orquestra espanhola recente.

Até ao dia 16 de novembro, o festival propõe, entre outros, uma atuação do trompetista norte-americano Wadada Leo Smith, “aquela que é, pela dimensão colossal da sua obra e percurso musical, sem dúvida a grande figura de cartaz do Guimarães Jazz 2024”.

Com concerto a 14 de novembro, Wadada Leo Smith apresentar-se-á em quinteto, acompanhado pelo guitarrista e neto Lamar Smith, pela violoncelista Ashley Walters e pelos britânicos John Edwards (contrabaixo) e Mark Sanders (bateria).

O encerramento, a 16 de novembro, resultará de uma parceria entre o Guimarães Jazz e a Orquestra de Guimarães, sob a direção do músico e compositor macedónio Dzijan Emin.

O festival decorrerá no Centro Cultural Vila Flor, de Guimarães.