O Observador está hoje a Idanha a Nova, distrito de Castelo Branco, no recinto da 24ª feira raiana que está aberta até domingo. Está também a decorrer o segundo Congresso mundial das bio-regiões e um dos desafios a perceber até que ponto a aposta numa economia mais saudável e mais sustentável pode ajudar a romper como herança de subdesenvolvimento, uma herança diagnosticada há muitas décadas por quem estudou estas regiões de fronteira entre Portugal e Espanha, regiões que tantos anos viveram de costas voltadas. Os tempos hoje são outros, mas isso não impede que nestas terras, nesta vila e nestas aldeias, viva por estas dias uma população mais esparsa e mais envelhecida. É destes desafios, que não são exclusivos de Idanha a Nova, mas para os quais Idanha a Nova tem encontrado soluções desafiantes que vamos falar no Contra-Corrente.

