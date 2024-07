Um incêndio deflagrou esta quarta-feira em Roma, numa colina perto do Vaticano sobre o rio Tibre, e obrigou à evacuação de seis edifícios, incluindo a sede da RAI, o canal público de televisão italiano, de um tribunal e de um observatório de astronomia.

O incêndio começou a meio tarde em Monte Mario e espalhou-se rapidamente, devido ao vento quente que se faz sentir na capital italiana, obrigando à intervenção de dez veículos e dois helicópteros, confirmaram os bombeiros na sua conta do X. Os meios aéreos no local estão a abastecer diretamente no rio Tibre, relata o Corriere della Sera.

????#Roma #Incendio Al lavoro dieci squadre dei @vigilidelfuoco per domare le fiamme in zona Piazzale Clodio #MonteMario. Evacuate quattro palazzine, l'Osservatorio Astronomico e la sede Rai di via Teuladapic.twitter.com/cB1v1XbbYM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 31, 2024

A sede da RAI acabou por ter de ser evacuada, interrompendo a grelha normal do canal, quando ia começar o programa “Verão em Direto”. “À luz do incêndio em curso, a imprevisibilidade da sua evolução e a ordem de evacuação que foi dada pela polícia, os trabalhadores são convidados a abandonar as premissas da organização, como precaução”, pode ler-se na nota do canal aos seus trabalhadores, publicada no site.

“Estamos a evacuar o estúdio, como podem ver. Toda a gente saiu. Nós temos de sair, o incêndio é sério em Monte Mario, vemo-nos amanhã”, declarou a apresentadora do programa, num vídeo publicado nas suas redes sociais. “Toda a gente está a fugir, isto nunca me tinha acontecido”, partilhou Nunzia De Girolamo num outro vídeo, em que é possível ouvir os alertas de evacuação das autoridades.

Antes de se estender aos estúdios e gabinetes da televisão, o fogo já tinha chegado a um observatório astronómico, no topo da colina, e ao tribunal de Piazzale Clodio, por voltas das 13h30, hora local (12h30 em Portugal Continental). Ambas as localizações foram evacuadas.

“Nunca vi um fogo assim. As chamas estão a chegar às paredes dos edifícios onde ficam os gabinetes da RAI”, declarou um local, citado pelo próprio canal. Em imagens publicadas pelos media italianos e nas redes sociais é possível ver uma escura nuvem de fumo que alastra a partir da encosta arborizada, um cenário pouco habitual na capital italiana.

#Roma, #incendio #montemario: in azione su parte alta della collina 2 elicotteri #vigilidelfuoco e 1 @RegioneLazio. Sotto controllo fiamme area piazzale Clodio. Incendiate alcune auto.

Evacuati per precauzione Osservatorio e alcuni edifici. 10 squadre impegnate [#31luglio 17:30] pic.twitter.com/75EZ4KDfs3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 31, 2024

Os media italianos avançam ainda que o incêndio terá tido origem numa fogueira num acampamento em Monte Mario. Já os bombeiros relatam que o incêndio já está controlado na Piazzale Clodio e que o combate às chamas continua no topo da colinas. Apesar de não darem informação sobre feridos, informam que vários carros foram destruídos pelo fogo.

Este é o segundo incêndio que deflagra em Monte Mario em 24 horas, depois de na noite de terça-feira, os bombeiros terem dominado um fogo de menores dimensões no mesmo local.