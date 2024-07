Se o Classe S é o topo de gama da Mercedes entre os modelos com motores a combustão, o EQS é o representante da marca alemã entre os veículos eléctricos, sendo que ambos partilham a plataforma e até a fábrica, sendo os dois produzidos na Fábrica 56, em Sindelfingen. E para o prestigiado fabricante germânico, esta situação representa um duplo problema, uma vez que ambos os modelos estão a vender muito menos do que o esperado, o que levou a marca a admitir cortar na capacidade de produção.

A informação sobre a realidade das vendas das berlinas de luxo da Mercedes foi avançada pela publicação alemã Handelsblatt, após declarações de responsáveis do construtor. “Estamos a planear realizar ajustamentos à produção de veículos em algumas áreas de Sindelfingen”, declararam os representantes da marca, cuja fábrica actualmente trabalha em dois turnos, mas que vai passar a funcionar apenas a um turno, para adaptar a capacidade de produção à procura dos seus modelos.

De acordo com a publicação, as vendas do icónico Classe S caíram 22% na primeira metade do ano, com o EQS a acompanhar o tropeção, com a procura a baixar sobretudo nos EUA. Nos primeiros seis meses de 2024, a Mercedes transaccionou somente 28.100 unidades do Classe S, não existindo informações sobre se a quebra nas vendas do EQS foi superior, sendo público que a procura no mercado norte-americano se ressentiu do que a Mercedes denomina “condições geopolíticas, micro e macroeconómicas”.