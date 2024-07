O Ministério dos Negócios Estrangeiros encontrou novos documentos e emails relacionados com o caso das gémeas luso-brasileiras e que não tinham sido ainda enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia da República, noticiou o Correio da Manhã e confirmou o Observador. A informação diz respeito ao processo de atribuição de nacionalidade das gémeas Maîte e Lorena.

À CPI chegou, no passado dia 26, um ofício do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, juntamente com os documentos e emails encontrados recentemente. Em causa estarão informações sobre o processo de atribuição de nacionalidade das gémeas, bem como dados sobre os intervenientes do processo no Brasil. No ofício, explica-se que se trata de um aditamento à informação que já tinha sido enviada aos deputados.

Os documentos e emails agora remetidos à CPI foram descobertos pela Secretaria de Estado das Comunidades, que está sob a tutela do MNE.