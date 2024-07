O Novo Banco colocou uma ação no Juízo de Execução de Lisboa contra José Bastos Salgado, o filho mais novo de Ricardo Salgado. Trata-se de um processo para recuperar o valor de 6.384,78 euros, mas, como revela esta quarta-feira o Expresso, mostra que não houve entendimento entre Salgado e o Novo Banco para encontrarem uma solução relativamente a este pagamento.

De acordo com o portal Citius, o processo de execução deu entrada no dia 8 de julho. Como é habitual neste tipo de processos, foi nomeado um agente de execução, Paulo Vasconcelos, para liderar as diligências mas Vasconcelos não respondeu às questões do semanário sobre o assunto. O Novo Banco e José Bastos Salgados também estão em silêncio, sendo que a instituição financeira pretende que o tribunal confirme que os bens do filho de Ricardo Salgado poderão ser usados para saldar a dívida de cerca de seis mil euros que reclama.

O Novo Banco foi criado em 2014 no âmbito da resolução do BES determinada pelo Banco de Portugal a 3 de agosto e é o chamado ‘banco bom’ — sendo que o BES propriamente dito, que está em processo de liquidação, é o ‘banco mau’.

José Bastos Salgado trabalhou no BES, mas em 2015 trabalhava em projetos de consultoria. O seu nome surge, a par com o do irmão mais velho, Ricardo Bastos Salgado, na lista de credores não reconhecidos da instituição financeira, na liquidação que ainda está a correr no Tribunal do Comércio de Lisboa.

Os filhos de membros dos órgãos sociais do BES foram “apanhados” pela medida de resolução determinada pelo Banco de Portugal, ficando com os seus bens congelados. Foram vários os processos judiciais colocados por familiares de antigos gestores da instituição bancária para poderem aceder aos seus bens. Em junho, o

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou o recurso dos herdeiros do ex-administrador do BES José Manuel Espírito Santo, que morreu em fevereiro de 2023, para o levantamento dos bens arrestados no processo Universo Espírito Santo.

Quando a queda do BES era iminente, Ricardo Salgado terá passado quase todos os seus bens para a mulher e os seus três filhos. Em março de 2014, cinco meses antes do colapso do BES, tinha apenas quatro imóveis em seu nome.