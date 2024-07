Até ao início desta semana o nome Stephen Nedoroscik era relativamente desconhecido. Isto até o atleta de 25 anos ter ajudado a equipa de ginástica norte-americana a assegurar uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos — a primeira desde 2008, em Pequim — com uma rotina no aparelho em que é especialista há quase uma década: o cavalo com arções.

No espaço de 24 horas, Nedoroscik, que se qualificou para a equipa olímpica com base nesta especialidade, tornou-se viral na internet, ficando conhecido como o “pommel horse guy” [em português, “o tipo do cavalo com arções”].

O atleta, licenciado em engenharia eletrotécnica, foi o último a fazer a rotina nas finais de equipa masculinas de segunda-feira, depois de uma espera de mais de duas horas e meia durante a qual foi visto por várias vezes de olhos fechados. Aparentemente a fazer uma sesta, diriam inúmeros internautas nas redes sociais; a visualizar a rotina, explicaria mais tarde o próprio em entrevista à Vogue.

Obsessed with this guy on the US men's gymnastics team who's only job is pommel horse, so he just sits there until he's activated like a sleeper agent, whips off his glasses like Clark Kent and does a pommel horse routine that helps deliver the team its first medal in 16 years. pic.twitter.com/0D1ZqJjFa1 — Megan ???? (@MegWritesBooks) July 29, 2024

A sua prestação foi essencial para a vitória norte-americana já que, se não tivesse corrido bem, a equipa podia ter caído do top três. A sua prestação, de menos de um minuto, valeu-lhe uma pontuação de 14.866 pontos — a segunda melhor de qualquer ginasta no cavalo com arções durante estes Jogos Olímpicos — e selou o terceiro lugar no pódio à equipa.

As expectativas são muitas para a próxima prova de Nedoroscik, que no sábado vai participar nas provas individuais, e tem sido apelidado de Clark Kent da ginástica e do cavalo de arções. Um título que pegou pela forma como o atleta retirou os óculos antes da prova. “Ele fica sentado ali até ser ativado como um agente adormecido, tira os óculos como o Clark Kent e faz uma rotina de cavalo com arções que ajuda a equipa a ganhar sua primeira medalha em 16 anos”, escrevia uma internauta por estes dias.

Stephen Nedoroscik, the Clark Kent of pommel horse! ???????????? #ParisOlympics pic.twitter.com/1HfYFSbJvH — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 30, 2024

O facto de Nedoroscik, que também é estrábico, retirar os óculos antes das provas surpreendeu alguns, mas o próprio já explicou que não se os mantivesse “sairiam disparados a voar”. “Eu nem sequer vejo quando estou a fazer ginástica. Está tudo nas mãos. Consigo sentir tudo”, explicou por estes dias em entrevista à NBC.

A comparação surpreendeu o ginasta, oriundo do estado norte-americano de Massachusetts, que ainda assim se mostrou agradado. “Definitivamente vou aceitar”, disse entre risos no programa Today, da NBC. “De certa forma acaba por ser assim. Sou um tipo pateta com os óculos postos, mas assim que os tiro estou pronto para ir.”

Não é apenas no cavalo com arções que o atleta é especialista. A equipa de ginástica norte-americana partilhou nas suas redes sociais um vídeo de Nedoroscik a mostrar outro dos seus talentos: o cubo de Rubik. No clip, publicado na conta de tiktok da USA team, com a descrição “Um homem de muitos talentos”, pode ver-se o atleta a terminar o desafio em menos de 2o segundos.

“Adoro fazê-lo, é muito divertido”, disse à NBC, explicando que também “ajuda a aliviar o stress”. Em entrevista à Vogue, o atleta assumiu-se como “uma pessoa muito matemática e científica”, um dos motivos que o levou a interessar-se pela ginástica e o cavalo com arções: “Adoro resolver problemas e vou estar a rever cada volta que faço e questionar: ‘Onde é que errei? O que é que fiz certo?’ É como se cada volta fosse um puzzle que estou a tentar resolver e adoro isso.”