Esta quinta-feira falamos sobre a carga turística. Não é preciso chegar o verão para se ter a perceção de que há turistas por todo o lado, sobretudo no centro das cidades mais encantadoras e iconográficas. Nalguns locais, sobretudo em Espanha, mas também em Amesterdão ou em várias cidades italianas, os protestos até já subiram de tom e houve casos de violência ou quase violência. O tema também é discutido em Portugal seja por causa do alojamento local, seja por causa do trânsito, seja por causa do que fazem alguns operadores turísticos. Em Sintra a polémica está instalada entre um movimento de cidadãos e o Presidente da Câmara, em Lisboa, realizou ontem uma reunião entre a autarquia e gente dos tuk-tuk. Para Portugal as receitas do turismo foram fundamentais para sairmos da crise, mas muitos questionam a bondade desta aposta e os limites deste negócio. Há turismo a mais?

